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Яровинский рассказал, куда мог перейти Головин помимо «Монако»

24 Марта 2023 • 08:50 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский поделился информацией о том, куда мог перейти бывший игрок «армейцев» Александр Головин до отъезда в «Монако».

«Кто претендовал на Головина помимо «Монако»? «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

При этом функционер отметил, что если не брать в счет эмоции, то Головин сделал правильный выбор, ведь ему было бы сложнее адаптироваться в АПЛ, там не любят давать на это много времени.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Олег Яровинский Александр Головин
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