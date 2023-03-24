Яровинский рассказал, куда мог перейти Головин помимо «Монако»

Экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский поделился информацией о том, куда мог перейти бывший игрок «армейцев» Александр Головин до отъезда в «Монако».

«Кто претендовал на Головина помимо «Монако»? «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

При этом функционер отметил, что если не брать в счет эмоции, то Головин сделал правильный выбор, ведь ему было бы сложнее адаптироваться в АПЛ, там не любят давать на это много времени.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет семь результативных передач.