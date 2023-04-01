Эмери: «Надеемся, что закончим сезон в первой десятке»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Астон Вилла» съездила в гости к «Челси» и выиграла там со счетом 2:0, чем очень гордится баскский наставник клуба Унаи Эмери. Он прокомментировал события прошедшего матча.

- Тут непросто играть, готовясь к матчу, мы понимали, что у нас могут быть непростые моменты, и они были в первом тайме. В перерыве у нас был разговор о том, как лучше отражать их атаки. И этот разговор оказался очень важным. Мы надеемся, что удастся закончить сезон в первой десятке, сейчас мы там и надо позаботиться, чтобы мы там остались, - цитирует Эмери BBC Sport.

Напомним, что Эмери возглавил клуб по ходу сезона.