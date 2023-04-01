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Эмери: «Надеемся, что закончим сезон в первой десятке»

01 Апреля 2023 • 22:19 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
окончен

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Астон Вилла» съездила в гости к «Челси» и выиграла там со счетом 2:0, чем очень гордится баскский наставник клуба Унаи Эмери. Он прокомментировал события прошедшего матча.

- Тут непросто играть, готовясь к матчу, мы понимали, что у нас могут быть непростые моменты, и они были в первом тайме. В перерыве у нас был разговор о том, как лучше отражать их атаки. И этот разговор оказался очень важным. Мы надеемся, что удастся закончить сезон в первой десятке, сейчас мы там и надо позаботиться, чтобы мы там остались, - цитирует Эмери BBC Sport.

Напомним, что Эмери возглавил клуб по ходу сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Унаи Эмери Астон Вилла
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