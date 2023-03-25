Джеймс покинул расположение сборной Англии и вернулся в «Челси»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс покинул расположение сборной Англии и вернулся в свой клуб. Об этом сообщает инсайдер C345Sam.

Пока неизвестно, в чём состоит причина возвращения Джеймса в «Челси». Сборной Англии завтра предстоит сыграть против Украины в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года. Скорее всего, Рис получил очередную травму, которая выбила его из строя на ближайший поединок.

Отметим, что в этом сезоне Джеймс получал несколько повреждений, одно из которых оставило его за пределами чемпионата мира в Катаре. В нынешней кампании Рис отметился голом и результативной передачей в Премьер-лиге.