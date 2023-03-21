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«Челси», скорее всего, выкупит Фелиша

21 Марта 2023 • 10:56 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Лондонский «Челси» уже ведёт переговоры по выкупу из аренды нападающего Жоау Фелиша, права на которого до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико». По информации от испанского издания Relevo, стороны оптимистично настроены к потенциальной сделке.

Если верить источнику, сейчас всё идёт к тому, что «Челси» без особых проблем заключит трансфер на постоянной основе. Общая сумма может составить около 90 миллионов евро. Напомним, ранее «Челси» также заплатил 11 миллионов за полугодичную аренду.

Фелиш после своего перехода в «Челси» успел отметиться двумя голами за команду в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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