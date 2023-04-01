Поттер: «Нас подкосил неудачный первый гол»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Челси» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы», пропустив по голу в каждом из таймов. Наставник лондонского клуба Грэм Поттер заявил, что его команду подкосил первый гол в исполнении Олли Уоткинса.

- Мы пропустили неудачный первый гол, который подкосил команду в эмоциональном смысле. Второй тайм мы начали хорошо, но при этом все равно пропустили еще один гол. С другой стороны, если анализировать статистику матча, то есть много положительного. Но исходом я доволен быть точно не могу, - цитирует Поттера BBC Sport.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Ливерпулем».