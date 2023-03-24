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Маунт продолжает откладывать продление контракта с «Челси»

24 Марта 2023 • 20:31 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт по-прежнему не готов ставить подпись под новым соглашением с клубом.

Неопределённая ситуация с договором 24-летнего игрока уже привлекла другие клубы Премьер-лиги. Основными претендентами на хавбека сборной Англии считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», внимательно следящие за положением дел. Как сообщает Football London, Маунт вновь отложил продление договора – его всё так же не устраивают зарплата и длительность соглашения.

Действующий контракт Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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