«Вильярреал» будет требовать за Чуквуезе 17 миллионов евро

«Вильярреал» не против расстаться со своим вингером Самуэлем Чуквуезе в ближайшее трансферное окно. По информации от Birmingham Mail, «жёлтая субмарина» будет готова отпустить нигерийца за 17 миллионов евро.

В приобретении футболиста заинтересована «Астон Вилла», где в данный момент работает бывший тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, с которым у Чуквуезе были хорошие отношения в «жёлтой субмарине».

В этом сезоне Самуэль Чуквуезе отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами в чемпионате Испании. 23-летний нигериец ранее находился в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».