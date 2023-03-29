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«Вильярреал» будет требовать за Чуквуезе 17 миллионов евро

29 Марта 2023 • 14:59 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

«Вильярреал» не против расстаться со своим вингером Самуэлем Чуквуезе в ближайшее трансферное окно. По информации от Birmingham Mail, «жёлтая субмарина» будет готова отпустить нигерийца за 17 миллионов евро.

В приобретении футболиста заинтересована «Астон Вилла», где в данный момент работает бывший тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, с которым у Чуквуезе были хорошие отношения в «жёлтой субмарине».

В этом сезоне Самуэль Чуквуезе отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами в чемпионате Испании. 23-летний нигериец ранее находился в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Самуэль Чуквуезе Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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