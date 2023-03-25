В «Манчестер Юнайтед» не против подписать полузащитника «Челси» Матео Ковачича. Как сообщает портал 90min, «манкунианцы» решили воспользоваться тупиковой ситуацией в подписании нового контракта между «Челси» и хавбеком.

Ранее сообщалось, что и сами боссы «Челси» не против обновить контракт 28-летним с хорватским полузащитником, однако до конкретики дело пока так и не доходило. Трудовое соглашение игрока с «синими» рассчитано до середины следующего года.

Напомним, что Матео Ковачич выступает за «Челси» уже почти четыре года – с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей за «синих» во всех турнирах, в них он дважды забивал и один раз отличался ассистом.