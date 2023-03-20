Поттер: «Мы всё ещё думаем, когда лучше вернуть Канте на поле»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер пока не знает, когда полузащитник Н’Голо Канте вернётся на поле. Напомним, француз уже восстановился после травмы, но до сих пор продолжает работать над набором оптимальной формы.

«Мы всё ещё думаем, когда лучше вернуть Канте на поле. Нам нужно отнестись к этому вопросу максимально аккуратно. Думаю, всё будет хорошо», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Канте пропустил почти весь нынешний сезон из-за травмы. В конце сезона у французского хавбека заканчивается контракт с «Челси», но ранее сообщалось, что стороны близки к продлению сотрудничества.