Лебёф: «Фелиш – самый опасный футболист, который сейчас есть у «Челси»

Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф призвал лондонскую команду выкупить Жоау Фелиша из аренды. Напомним, 23-летний португалец сейчас до сих пор принадлежит мадридскому «Атлетико».

«Фелиш – самый опасный, артистичный и интригующий футболист, который сейчас есть у «Челси». Он выступает довольно стабильно и почти каждый матч создаёт моменты. Надеюсь, «Челси» в ближайшее время сможет продать парочку игроков, а затем получит Фелиша на постоянной основе. Сделка будет стоить больших денег, но если отталкиваться от футбольных аспектов, я бы определённо выкупил Жоау»,– цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс.

Фелиш после своего перехода отметился двумя голами в Английской премьер-лиге.