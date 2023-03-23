Янг: «Удивился, когда Уоткинса не включили в заявку сборной Англии»

Полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг удивился, не увидев своего партнёра Олли Уоткинса в заявке сборной Англии на ближайшие матчи отбора к чемпионате Европы. Напомним, Уоткинс в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

«Честно говоря, я был удивлен, что его не включили в заявку сборной Англии. Для нападающего он полон уверенности и забивает много голов. Он привносит много качеств. Мы счастливы, что Олли выступает за «Астон Виллу», – цитирует Talksport.

Ранее ходили слухи о том, что Уоткинс находится в списке желаний лондонского «Арсенала». Команда Микеля Артеты попробует заполучить англичанина грядущим летом.