Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Янг: «Удивился, когда Уоткинса не включили в заявку сборной Англии»

23 Марта 2023 • 12:39 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг удивился, не увидев своего партнёра Олли Уоткинса в заявке сборной Англии на ближайшие матчи отбора к чемпионате Европы. Напомним, Уоткинс в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

«Честно говоря, я был удивлен, что его не включили в заявку сборной Англии. Для нападающего он полон уверенности и забивает много голов. Он привносит много качеств. Мы счастливы, что Олли выступает за «Астон Виллу», – цитирует Talksport.

Ранее ходили слухи о том, что Уоткинс находится в списке желаний лондонского «Арсенала». Команда Микеля Артеты попробует заполучить англичанина грядущим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Эшли Янг Астон Вилла Олли Уоткинс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
12:44 · Англия. Премьер-лига
Три клуба хотят подписать Сарри
12:39 · Англия. Премьер-лига
Янг: «Удивился, когда Уоткинса не включили в заявку сборной Англии»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Аргентинский тренер Д’Алессандро: «121 миллион евро за Энцо Фернандеса – это ещё дёшево»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Порту» может быть вынужден продать Кошту из-за финансовых проблем
11:36 · Англия. Премьер-лига
Порро: «План остаётся прежним, я хочу продолжать играть за «Тоттенхэм»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме с момента перехода в «Манчестер Сити»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Альварес хорошо прогрессирует»
09:15 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Из Антони выбьют всё дерьмо, если он будет издеваться над соперниками»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл двух вратарей на замену Льорису
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока с ценником 70 млн евро
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по будущему Менди
05:53 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья признался, что до Мундиаля не знал об Энцо Фернандесе - нынешнем партнёре по «Челси»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично
01:58 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» лидирует в борьбе за Фирмино слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
Рабио по-прежнему мечтает о переходе в клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем