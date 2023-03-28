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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» следит за ситуацией с Уордом-Праусом

28 Марта 2023 • 11:52 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса. По информации от журналиста Экрема Конура, команда Унаи Эмери активно мониторит ситуацию с будущим англичанина.

Напомним, «Саутгемптон» в данный момент находится в зоне вылета в Английской премьер-лиги. В случае понижения в классе, Уорд-Праус не хочет оставаться в стане «святых» и уже дал понять руководству, что предпочитает перейти в другой клуб из элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что интерес к Уорду-Праусу также проявляется «Ливерпуль», но ещё неизвестно, насколько серьёзны намерения у команды Юргена Клоппа.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус Астон Вилла
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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