«Астон Вилла» следит за ситуацией с Уордом-Праусом

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса. По информации от журналиста Экрема Конура, команда Унаи Эмери активно мониторит ситуацию с будущим англичанина.

Напомним, «Саутгемптон» в данный момент находится в зоне вылета в Английской премьер-лиги. В случае понижения в классе, Уорд-Праус не хочет оставаться в стане «святых» и уже дал понять руководству, что предпочитает перейти в другой клуб из элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что интерес к Уорду-Праусу также проявляется «Ливерпуль», но ещё неизвестно, насколько серьёзны намерения у команды Юргена Клоппа.