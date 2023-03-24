Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» бывшего подопечного из «Вильярреала»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет видеть в своей команде вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе, которого тренировал с 2020 по 2022 год. По информации от Diario AS, испанский специалист действительно заинтересован в приглашении нигерийца.

«Астон Вилла» летом будет активно искать нового вингера, а Чуквуезе как раз является одним из приоритетных вариантов.

Под руководством Эмери Чуквуезе ранее выиграл Лигу Европы, а также дошёл с «Вильярреалом» до полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 23-летний Самуэль провёл 25 матчей, где отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.