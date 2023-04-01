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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уоткинс: «Мы заслужили победу»

01 Апреля 2023 • 23:33 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
окончен

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Астон Вилла» съездила в гости к «Челси» и выиграла там со счетом 2:0. Все началось уже на 18-й минуте игры, когда первый гол забил разыгравшийся в последнее время Олли Уоткинс. Он прокомментировал свой успех:

- Мы сыграли компактно и солидно, не предоставив сопернику особых возможностей. Конечно, я очень доволен, что мой гол помог команде выиграть. Я стараюсь проводить каждый матч с максимальной пользой. Мы заслужили эту победу, - цитирует Уоткинса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «вилланы» сразятся с «Лестером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла Олли Уоткинс
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