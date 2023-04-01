Уоткинс: «Мы заслужили победу»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Астон Вилла» съездила в гости к «Челси» и выиграла там со счетом 2:0. Все началось уже на 18-й минуте игры, когда первый гол забил разыгравшийся в последнее время Олли Уоткинс. Он прокомментировал свой успех:

- Мы сыграли компактно и солидно, не предоставив сопернику особых возможностей. Конечно, я очень доволен, что мой гол помог команде выиграть. Я стараюсь проводить каждый матч с максимальной пользой. Мы заслужили эту победу, - цитирует Уоткинса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «вилланы» сразятся с «Лестером».