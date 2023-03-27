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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» пока проявляет самый предметный интерес к Абрахаму

27 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может покинуть Серию А в конце сезона ради возвращения в Английскую премьер-лигу. По информации от Calciomercato, в услугах футболиста в данный момент заинтересована «Астон Вилла». Причём команда Унаи Эмери проявляет наиболее предметный интерес на фоне остальных претендентов на англичанина.

«Рома» была довольна прогрессом Абрахама в прошлом сезоне, но в нынешней кампании нападающий разочаровал руководство «джаллоросси». Летом римская команда будет готова расстаться с Тэмми за 40 миллионов евро – именно эту сумму итальянцы заплатили лондонскому «Челси» в 2021 году за трансфер Абрахама.

Тэмми ранее выступал за «Астон Виллу» в сезоне-2018/19 на правах аренды, когда команда выступала в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Астон Вилла Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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