«Астон Вилла» пока проявляет самый предметный интерес к Абрахаму

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может покинуть Серию А в конце сезона ради возвращения в Английскую премьер-лигу. По информации от Calciomercato, в услугах футболиста в данный момент заинтересована «Астон Вилла». Причём команда Унаи Эмери проявляет наиболее предметный интерес на фоне остальных претендентов на англичанина.

«Рома» была довольна прогрессом Абрахама в прошлом сезоне, но в нынешней кампании нападающий разочаровал руководство «джаллоросси». Летом римская команда будет готова расстаться с Тэмми за 40 миллионов евро – именно эту сумму итальянцы заплатили лондонскому «Челси» в 2021 году за трансфер Абрахама.

Тэмми ранее выступал за «Астон Виллу» в сезоне-2018/19 на правах аренды, когда команда выступала в Чемпионшипе.