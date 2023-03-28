Куртуа: «Мне посчастливилось поиграть за «Атлетико» и «Челси», но «Реал» – лучший клуб в мире»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил свой нынешний клуб с «Челси» и «Атлетико», за которые футболист выступал раньше. Напомним, бельгиец выигрывал чемпионаты Англии и Испании в составе этих команд.

«Мне посчастливилось поиграть за такие великие команды, как «Атлетико» и «Челси», но «Реал» – лучший клуб в мире. Куда бы ты не пошёл, все тебя знают и поздравляют с победой в каком-либо турнире. Это просто другой уровень», – заявил Куртуа в интервью Vanity Fair Espana.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Куртуа в третий сезон подряд сыграет с против своей бывшей команды в лице «Челси». «Синие» вместе с «Реалом» являются победителями последних двух розыгрышей Лиги чемпионов.