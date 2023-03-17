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Лукаку хочет остаться в «Интере»

17 Марта 2023 • 10:34 Комментировать
Интер Милан
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Ювентус
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19.03 22:45

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку хочет остаться в команде Симоне Индзаги. В данный момент бельгиец выступает за «нерадзурри» на правах аренды из лондонского «Челси».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «Интера» примет решение по Лукаку в конце сезона. Выбор будет основан на возможном приходе нового тренера и смены игровой системы. Если Индзаги уйдёт, а на его место придёт специалист, которому подходит Лукаку, «нерадзурри» могут попытаться продлить аренды бельгийца.

«Челси» полтора года назад приобрёл Лукаку у «Интера» за 113 миллионов евро. Это второй самый дорогой футболист в истории клуба после Энцо Фернандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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