Ковачич: «Модрич точно сыграет на Евро-2024, а может, и на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич не исключает, что его партнёр по команде Лука Модрич ещё сыграет на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Отметим, что к тому времени Модричу будет 41 год.

«Стану ли я преемником Модрича? Луке ещё есть за что играть, особенно если вы посмотрите на его выступление против сборной Турции. Он выглядел словно молодой парень. Думаю, он определённо сыграет на Евро-2024, а может, и на ближайшем чемпионате мира, если бог позволит», – заявил Ковачич после победы над сборной Турции.

Напомним, сам Ковачич вчера оформил дубль в ворота Турции в отборе к Евро-2024.