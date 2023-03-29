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Хаверц: «Глядя на мою трансферную стоимость, люди думали, что «Челси» подписал Месси»

29 Марта 2023 • 14:53 Комментировать (1)
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Нападающий «Челси» Кай Хаверц вспомнил о своём переходе в лондонский клуб летом 2020 года из леверкузенского «Байера». Напомним, немец обошёлся «пенсионерам» в 80 миллионов евро.

«Я стал самым дорогим футболистом в истории «Челси». Я до сих пор не понимаю, как можно было заплатить столько денег, но для футбола это нормально. Это создало давление, ведь люди начинают думать, что ты Месси. Им было плевать, что мне 20 лет, они смотрели только на цену», – цитирует Хаверца The Guardian.

В своём дебютном сезоне за «Челси» Хаверц выиграл с командой Лигу чемпионов, забив победный гол в финале против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Марта 2023 в 15:08
ай шмеци-надутая-лягушка стока не стоиц.. А-ха-ха-ха! )))
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