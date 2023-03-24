«Барселона» постарается вернуть Обамеянга, если клубу не получится заполучить Роке

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг следующим летом может вернуться в «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, если каталонский клуб не сможет заполучить у «Атлетико Паранаэнсе» молодого форварда Витора Роке, именно Обамеянг станет приоритетным вариантом для руководства «сине-гранатовых».

Обамеянг лишь прошлым летом ушёл из «Барселоны», присоединившись к «Челси» за 12 миллионов евро. Габонец во второй половине сезона окончательно потерял место в основе и был исключён из заявки на Лигу чемпионов.

Пьер-Эмерик хотел вернуться в «Барселону» ещё в январе, но правила ФИФА не позволили этого сделать.