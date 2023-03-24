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«Барселона» постарается вернуть Обамеянга, если клубу не получится заполучить Роке

24 Марта 2023 • 10:54 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг следующим летом может вернуться в «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, если каталонский клуб не сможет заполучить у «Атлетико Паранаэнсе» молодого форварда Витора Роке, именно Обамеянг станет приоритетным вариантом для руководства «сине-гранатовых».

Обамеянг лишь прошлым летом ушёл из «Барселоны», присоединившись к «Челси» за 12 миллионов евро. Габонец во второй половине сезона окончательно потерял место в основе и был исключён из заявки на Лигу чемпионов.

Пьер-Эмерик хотел вернуться в «Барселону» ещё в январе, но правила ФИФА не позволили этого сделать.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Атлетико Паранаэнсе Пьер-Эмерик Обамеянг Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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