Фелиш назвал игрока «Челси», который впечатлил его больше всего

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш назвал футболиста лондонской команды, который впечатлил его больше всего. Португалец остановил свой выбор на 38-летнем центральном защитнике Тьяго Силве, который проводит свой третий сезон на «Стэмфорд Бридж».

«Больше всего меня впечатлил Тьяго Силва. Я и до этого знал, что он топ-игрок, но когда я увидел его на тренировках и в реальной жизни, я ещё больше убедился, насколько это качественный футболист», – сказал Фелиш London Is Blue Podcast.

Напомним, Фелиш выступает за «Челси» в аренде из мадридского «Атлетико». На счету португальца два гола в этом розыгрыше АПЛ.