Андрей Сантос назвал своего любимого игрока в «Челси»

Полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос назвал своего любимого игрока из лондонского «Челси». Напомним, бразилец принадлежит «синим», а за свою нынешнюю команды выступает на правах аренды.

«Мой любимый игрок в «Челси»? Сложно сказать, но я бы назвал Тьяго Силву, он является для меня примером для подражания. Энцо Фернандес также является отличным футболистом. Надеюсь, смогу играть вместе с ним в полузащите», – заявил Сантос в интервью ESPN Brasil.

Сантос стал игроком «Челси» в январе, но лондонская команда так и не смогла получить для него разрешение на работу посреди сезона, из-за чего Андрей был вынужден вернуться в «Васко да Гама» на правах аренды. При этом главный тренер «Челси» Грэм Поттер хотел сохранить Сантоса в команде.