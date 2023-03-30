«Реал» нацелился на двух звёзд «Челси»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб может воспользоваться ситуацией, если «Челси» потребуется продать некоторых футболистов для того, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что «сливочные» могут попытаться подписать не только Хаверца, но и защитника «синих» Риса Джеймса.

Напомним, Хаверц перешёл в «Челси» осенью 2020 года из леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний немец провёл в составе лондонской команды 36 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.