Хаверц: «Некоторые из моих товарищей называют меня ослом»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал о своей любви к ослам.

Хаверц признался, что из-за его тёплых отношений с этими животными, некоторые товарищи по команде называют его ослом. По словам немецкого футболиста, после поражений он часто отправлялся в заповедник, чтобы почувствовать умиротворение рядом с такими спокойными животными.

«Некоторые из моих товарищей по команде называют меня ослом. Это не из-за моей игры. С самого первого дня я почувствовал особые отношения с ослами. Это очень спокойное животное: возможно, я олицетворял себя с ними, потому что я тоже спокоен», — цитирует Хаверца The Guardian.

Напомним, Хаверц выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл в составе «синих» 36 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.