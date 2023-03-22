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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Онана привлёк внимание трёх клубов АПЛ, «Интер» не намерен продавать вратаря

22 Марта 2023 • 23:49 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Голкипер «Интера» Андре Онана попал в список интересов трёх грандов Английской премьер-лиги.

На камерунца претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые могут начать переговоры с «Интером» уже предстоящим летом. По сведениям La Gazzetta dello Sport, боссы «нерадзурри» не собираются расставаться с 26-летним футболистом в обозримом будущем. Изменить позицию миланцев может лишь очень привлекательное в финансовом плане предложение, от которого невозможно отказаться.

Андре Онана провёл 28 матчей за «Интер» в текущем сезоне, пропустив 23 мяча. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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