Онана привлёк внимание трёх клубов АПЛ, «Интер» не намерен продавать вратаря

Голкипер «Интера» Андре Онана попал в список интересов трёх грандов Английской премьер-лиги.

На камерунца претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые могут начать переговоры с «Интером» уже предстоящим летом. По сведениям La Gazzetta dello Sport, боссы «нерадзурри» не собираются расставаться с 26-летним футболистом в обозримом будущем. Изменить позицию миланцев может лишь очень привлекательное в финансовом плане предложение, от которого невозможно отказаться.

Андре Онана провёл 28 матчей за «Интер» в текущем сезоне, пропустив 23 мяча. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.