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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» растранжирил много моментов и проиграл «Астон Вилле»

01 Апреля 2023 • 21:23 Комментировать (2)
Челси
0:2
Астон Вилла
окончен

«Челси» здорово играл против «Астон Виллы», но не смог реализовать свои моменты. Бирмингемцы в свою очередь отсиживались в обороне, но реализовали свои шансы и добились победы.

Протокол игры  
Челси0:2Астон Вилла
  18'Уоткинс Олли (0:1)
  56'Макгинн Джон (0:2)
Аррисабалага КепаДжеймс Рис IIКулибали КалидуКукурелья Марк 80' (Галлахер Конор ( 80') Лофтус-Чик Рубен 58' (Канте Н'Голо ( 58') Чилуэлл Бен  54'Фернандес Энцо  68'Ковачич Матео  39' 80' (Пулишич Кристиан ( 80') Хаверц КайФелиш ЖоауМудрик Михаил 58' (Мадуэке Нони ( 58')
Запасные: Фофана УэслиБеттинелли МаркусЧуквуэмека КарниБадьяшиль БенуаЧалоба ТревоМаунт Мэйсон
Мартинес ЭмилианоЯнг ЭшлиКонса ЭзриМингс ТайронМорено АлексМакгинн ДжонКамара Бубакар I  4' 46' (Чамберс Калум ( 46'  84') Соарес Дуглас 87' (Дендонкер Леандер ( 87') Рамси ДжакобБуэндия Эмилиано 76' (Бэйли Леон ( 76') Уоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосСинисало ВильямиJames WrightДинь ЛюкаДуран ДжонТраоре Бертран
01 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Наверное, сложно было предположить перед стартом сезона, что к 1-му апреля «Челси» и «Астон Вилла» подойдут соседями по таблице Премьер-лиги с одинаковым количеством очков. Перед очередным туром команды шли ровно в середине, занимая 10-е и 11-е места. За счёт лучшей разницы голов лондонцы были выше.

«Челси» активно начал матч, сразу пойдя в атаку. Благодаря этому настрою лондонцы могли быстро открыть счёт после ошибки соперника. Бирмингемцы потеряли мяч около своей штрафной, но удар Мудрика с близкого расстояния пришёлся в Мартинеса. Правда, в ответ гости едва не забили сами. Макгинн отправил Уоткинса на рандеву с Аррисабалагой, но удар форварда оказался неточным.

После стартовой активности темп в матче чуть спал. «Челси» чуть больше владел мячом, но моментов особо не создавал. Была у «синих» попытка убежать в контратаку «три в два», но лондонцы неудачно распорядились мячом. Ответ «Астон Виллы» был опаснее – Макгинн после передачи от Буэндии издали пальнул в перекладину.

Почти тут же «Астон Вилла» открыла счёт. После длинной передачи Кукурелья головой неудачно сбросил мяч назад, выведя Уоткинса на рандеву с Аррисабалагой. Форвард бирмингемцев воспользовался этим шансом и легко переиграл испанского голкипера, перебросив футбольный снаряд через него. Самое грустное для «Челси» в этом эпизоде заключается в том, что не тронь мяч Кукурелья, тот бы оказался у Кулибали.

«Челси» быстро мог сравнять счёт. Фелиш обыграл двоих соперников, оказался на левом краю штрафной и пробил в ближний угол, но Мартинес спас ворота. Тут же Джеймс сделал диагональную подачу на Фернандеса, который головой пробил с близкого расстояния немного неточно. Затем Хаверц получил мяч перед штрафной и пробил со средней дистанции, но вратарь гостей вновь был на месте.

«Челси» продолжал давить, и за десять минут до перерыва Мудрик вырвался один на один с Мартинесом, но пробил неудачно, и аргентинец мяч забрал. Тут же Ковачич сделал заброс на левый край штрафной, откуда Чилуэлл мощным ударом с острого угла попал в каркас ворот. Затем после навеса слева с углового Джеймс бил, но Мартинеса подстраховал защитник, который заблокировал эту попытку.

Перед перерывом Хаверц бил уже метров с четырнадцати из-под двоих защитников, но Мартинес сумел среагировать и спасти ворота. «Челси» всё же успел до перерыва отправить мяч в сетку, но с нарушением правил. В итоге по итогам первого тайма «Астон Вилла» вела в счёте.

Второй тайм начался с дальнего удара Чиллуэлла, когда мяч прошёл над перекладиной бирмингемцев. Лондонцы всё также продолжали атаковать, но «Астон Вилла» оборонялась, а затем неожиданно забила второй гол. Гости заработали угловой, после навеса мяч был выбит, но Макгинн оказался на подборе первым и метров с двадцати пяти пальнул точно в правый угол. Удивительно, но это был второй удар виллианов в створ в матче.

«Челси» вскоре заработал угловой, но Кулибали после навеса головой пробил выше. Тут же Фелиш слева ворвался в штрафную и пробил с носка, но Мартинес вновь был на месте. Затем Канте уже с правого края бил в дальний угол, но немного не попал. В компенсированное время Пулишич слева ворвался в штрафную и пробил под перекладину, но Мартинес вновь спас.

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Таким образом, «Астон Вилла» пускай не слишком логично, но сумела добиться победы. Уже во вторник «Челси» в перенесённом матче сыграет с «Ливерпулем» на своём поле. «Астон Вилла» в этот же день отправится на выезд к «Лестеру».

Роман Андреев

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Челси Астон Вилла
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
01 Апреля 2023 в 22:51
да. уж. 600 млн и т.д. - пока в пустоту. одна надежда спасти сезон - ЛЧ. как не странно...
Gangsta City
01 Апреля 2023 в 22:18
Ну, Реал то точно обыграют
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