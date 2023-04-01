«Челси» растранжирил много моментов и проиграл «Астон Вилле»

«Челси» здорово играл против «Астон Виллы», но не смог реализовать свои моменты. Бирмингемцы в свою очередь отсиживались в обороне, но реализовали свои шансы и добились победы.

Наверное, сложно было предположить перед стартом сезона, что к 1-му апреля «Челси» и «Астон Вилла» подойдут соседями по таблице Премьер-лиги с одинаковым количеством очков. Перед очередным туром команды шли ровно в середине, занимая 10-е и 11-е места. За счёт лучшей разницы голов лондонцы были выше.

«Челси» активно начал матч, сразу пойдя в атаку. Благодаря этому настрою лондонцы могли быстро открыть счёт после ошибки соперника. Бирмингемцы потеряли мяч около своей штрафной, но удар Мудрика с близкого расстояния пришёлся в Мартинеса. Правда, в ответ гости едва не забили сами. Макгинн отправил Уоткинса на рандеву с Аррисабалагой, но удар форварда оказался неточным.

После стартовой активности темп в матче чуть спал. «Челси» чуть больше владел мячом, но моментов особо не создавал. Была у «синих» попытка убежать в контратаку «три в два», но лондонцы неудачно распорядились мячом. Ответ «Астон Виллы» был опаснее – Макгинн после передачи от Буэндии издали пальнул в перекладину.

Почти тут же «Астон Вилла» открыла счёт. После длинной передачи Кукурелья головой неудачно сбросил мяч назад, выведя Уоткинса на рандеву с Аррисабалагой. Форвард бирмингемцев воспользовался этим шансом и легко переиграл испанского голкипера, перебросив футбольный снаряд через него. Самое грустное для «Челси» в этом эпизоде заключается в том, что не тронь мяч Кукурелья, тот бы оказался у Кулибали.

«Челси» быстро мог сравнять счёт. Фелиш обыграл двоих соперников, оказался на левом краю штрафной и пробил в ближний угол, но Мартинес спас ворота. Тут же Джеймс сделал диагональную подачу на Фернандеса, который головой пробил с близкого расстояния немного неточно. Затем Хаверц получил мяч перед штрафной и пробил со средней дистанции, но вратарь гостей вновь был на месте.

«Челси» продолжал давить, и за десять минут до перерыва Мудрик вырвался один на один с Мартинесом, но пробил неудачно, и аргентинец мяч забрал. Тут же Ковачич сделал заброс на левый край штрафной, откуда Чилуэлл мощным ударом с острого угла попал в каркас ворот. Затем после навеса слева с углового Джеймс бил, но Мартинеса подстраховал защитник, который заблокировал эту попытку.

Перед перерывом Хаверц бил уже метров с четырнадцати из-под двоих защитников, но Мартинес сумел среагировать и спасти ворота. «Челси» всё же успел до перерыва отправить мяч в сетку, но с нарушением правил. В итоге по итогам первого тайма «Астон Вилла» вела в счёте.

Второй тайм начался с дальнего удара Чиллуэлла, когда мяч прошёл над перекладиной бирмингемцев. Лондонцы всё также продолжали атаковать, но «Астон Вилла» оборонялась, а затем неожиданно забила второй гол. Гости заработали угловой, после навеса мяч был выбит, но Макгинн оказался на подборе первым и метров с двадцати пяти пальнул точно в правый угол. Удивительно, но это был второй удар виллианов в створ в матче.

«Челси» вскоре заработал угловой, но Кулибали после навеса головой пробил выше. Тут же Фелиш слева ворвался в штрафную и пробил с носка, но Мартинес вновь был на месте. Затем Канте уже с правого края бил в дальний угол, но немного не попал. В компенсированное время Пулишич слева ворвался в штрафную и пробил под перекладину, но Мартинес вновь спас.

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Таким образом, «Астон Вилла» пускай не слишком логично, но сумела добиться победы. Уже во вторник «Челси» в перенесённом матче сыграет с «Ливерпулем» на своём поле. «Астон Вилла» в этот же день отправится на выезд к «Лестеру».