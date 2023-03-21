«Челси» может расторгнуть контракт с Обамеянгом

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб свободным агентом.

Футболист недоволен своим положением в лондонском клубе, а также не скрывает намерения вернуться в «Барселону». Габонец посетил раздевалку «сине-гранатовых» после недавнего «эль класико», в котором команда Хави Эрнандеса победила со счётом 2:1. Согласно сведениям Sport, «Челси» всерьёз рассматривает возможность досрочного расторжения трудового договора с Обамеянгом, поскольку тот не заинтересован в дальнейшем выступлении в клубе.

Контракт Пьер-Эмерика Обамеянга рассчитан до конца следующего сезона.