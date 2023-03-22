Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» выплатил за Поттера рекордную компенсацию

22 Марта 2023 • 20:26 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Осенью прошлого года «Челси» сменил главного тренера – после ухода Томаса Тухеля команду принял Грэм Поттер. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Standard Sport Низаара Кинселлу, тогда «пенсионеры» заплатили «Брайтону» за переход Поттера 21,5 миллиона фунтов (почти 24,5 миллиона евро). Считается, то это рекордная компенсация за тренера в истории футбола.

Стоит сказать, что в последнее время Грэм Поттер находится под серьёзным давлением на фоне плохих результатов. В Премьер-лиге на текущий момент «Челси» занимает только десятое место.

Следующий матч «Челси» проведёт 1 апреля – против «Астон Виллы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
21:47 · Англия. Премьер-лига
Роналду – об уходе из «Манчестер Юнайтед»: «Признаю, что пережил провальный этап карьеры»
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может отпустить Кейна в «Манчестер Юнайтед» в обмен на одного игрока
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит за Вирца с клубами АПЛ и «Барселоной»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал, как справился с горем от вылета Англии с мундиаля
20:26 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выплатил за Поттера рекордную компенсацию
20:19 · Англия. Премьер-лига
​Известна трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Я не обижаюсь на Конте»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выбирает тренера на место Конте – есть шесть кандидатов
19:27 · Англия. Премьер-лига
Озил – четвёртый по числу ассистов в топ-5 чемпионатах Европы в 21 веке
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш проинформировал «Атлетико» о нежелании возвращаться
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Окслейд-Чемберлен покинет «Ливерпуль»
17:59 · Англия. Премьер-лига
​«Не знал, за кого он играет»: Кукурелья рассказал, как «гуглил» информацию о Фернандесе
17:32 · Англия. Премьер-лига
​Конте может заменить Моуринью в «Роме»
16:10 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» недовольны поездкой Обамеянга на «эль класико»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Компани может заменить Конте в «Тоттенхэме»
Все новости
Рекомендуем