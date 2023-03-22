​«Челси» выплатил за Поттера рекордную компенсацию

Осенью прошлого года «Челси» сменил главного тренера – после ухода Томаса Тухеля команду принял Грэм Поттер. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Standard Sport Низаара Кинселлу, тогда «пенсионеры» заплатили «Брайтону» за переход Поттера 21,5 миллиона фунтов (почти 24,5 миллиона евро). Считается, то это рекордная компенсация за тренера в истории футбола.

Стоит сказать, что в последнее время Грэм Поттер находится под серьёзным давлением на фоне плохих результатов. В Премьер-лиге на текущий момент «Челси» занимает только десятое место.

Следующий матч «Челси» проведёт 1 апреля – против «Астон Виллы».