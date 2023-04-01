Поттер: «Мы следим за Лукаку»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о Ромелу Лукаку.

29-летний форвард проводит текущий сезон в аренде в миланском «Интере». Будущее игрока остаётся неопределённым, поскольку «нерадзурри» не имеют опции выкупа бельгийца.

«Ромелу по-прежнему принадлежит «Челси», и мы, конечно, следим за ним. Лукаку – фантастический игрок. Мы знаем и любим его. Однако, повторюсь, этот вопрос должен подниматься летом», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника «Челси».

Ромелу Лукаку провёл 19 матчей за «Интер» в нынешней кампании, записав себе в актив пять забитых мячей. Из-за травм нападающий пропустил практически всю первую половину сезона.