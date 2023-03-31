Ачерби – о будущем в «Интере»: «Не собираюсь давить на клуб»

Центральный защитник Франческо Ачерби высказался о своём пребывании в «Интере».

35-летний игрок арендован миланским клубом у «Лацио» с возможностью выкупа. Сам Ачерби неоднократно заявлял о желании остаться, однако его будущее остаётся неопределённым.

«Впереди у меня два важных месяца выступления за «Интер», и я стараюсь проявить себя наилучшим образом. Не знаю, что будет дальше, сейчас я об этом не забочусь. Мне здесь нравится, и я бы остался, если бы это зависело только от меня, но пусть будет так, как будет. Я не хочу торопить клуб и оказывать давление. Я не нахожусь в ожидании лета, как это было в прошлом году», – заявил в интервью DAZN Ачерби, покинувший «Лацио» из-за конфликта с болельщиками.