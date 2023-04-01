Интер - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Матч 28-го тура Серии А «Интер» - «Фиорентина» может получиться интересным и непредсказуемым. Миланцы после трех поражений в четырех матчах упустили второе место и наверняка будут пытаться реабилитироваться и опередить «Лацио». Флорентийцы с одной стороны занимают место на экваторе таблицы, но наряду с «Сассуоло» это самая стабильная команда последних четырех туров - сплошь победы.

Как пройдет игра, узнаем в 19:00, показ на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.