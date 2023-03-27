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Чемпионат Италии. Серия А

Де Врей продлит контракт с «Интером»

27 Марта 2023 • 21:53 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей готов поставить подпись под новым договором с клубом.

Недавно агент нидерландца признался, что руководство «нерадзурри» предложило игроку выгодный контракт, однако тот продолжает изучать различные варианты продолжения карьеры. По сведениям Sky Sport, 31-летний футболист всё же решил продолжить сотрудничество с «Интером». Новый контракт будет рассчитан до 2025 года, а зарплата составит порядка 4 млн евро в год.

В текущей кампании Стефан де Врей сыграл 24 матча за команду Симоне Индзаги, однажды поразив чужие ворота. По слухам, интерес к центрбеку проявляли представители испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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