Де Врей продлит контракт с «Интером»

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей готов поставить подпись под новым договором с клубом.

Недавно агент нидерландца признался, что руководство «нерадзурри» предложило игроку выгодный контракт, однако тот продолжает изучать различные варианты продолжения карьеры. По сведениям Sky Sport, 31-летний футболист всё же решил продолжить сотрудничество с «Интером». Новый контракт будет рассчитан до 2025 года, а зарплата составит порядка 4 млн евро в год.

В текущей кампании Стефан де Врей сыграл 24 матча за команду Симоне Индзаги, однажды поразив чужие ворота. По слухам, интерес к центрбеку проявляли представители испанской Ла Лиги.