Агент де Врея: «Интер» сделал отличное предложение, но мы изучаем и другие варианты»

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей получил предложение от клуба по новому контракту.

Текущий договор нидерландца истекает уже в июне. Как известно, боссы «нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 31-летним игроком, и теперь эту информацию подтвердил его агент: «Интер» предложил новый двухлетний контакт – это отличное предложение, которое нас удовлетворяет, но мы продолжаем изучать ситуацию и остаёмся открытыми для предложений из других лиг», – цитирует инсайдер Николо Скира представителя центрбека.

Трансферная стоимость Стефана де Врея оценивается экспертами портала Transfermarkt в 10 млн евро.