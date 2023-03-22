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Чемпионат Италии. Серия А

Агент де Врея: «Интер» сделал отличное предложение, но мы изучаем и другие варианты»

22 Марта 2023 • 01:31 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей получил предложение от клуба по новому контракту.

Текущий договор нидерландца истекает уже в июне. Как известно, боссы «нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 31-летним игроком, и теперь эту информацию подтвердил его агент: «Интер» предложил новый двухлетний контакт – это отличное предложение, которое нас удовлетворяет, но мы продолжаем изучать ситуацию и остаёмся открытыми для предложений из других лиг», – цитирует инсайдер Николо Скира представителя центрбека.

Трансферная стоимость Стефана де Врея оценивается экспертами портала Transfermarkt в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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