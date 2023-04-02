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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Что тут скажешь, проигрывать всегда неприятно»

02 Апреля 2023 • 06:31 Комментировать
Интер Милан
0:1
Фиорентина
окончен

В двадцать восьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» сумела побить «Интер», причем это случилось на домашнем стадионе миланского клуба. Наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал события прошедшей игры.

- Три матча мы уже не можем забить, такие результаты не могут радовать. Мы проиграли два матча дома, наши фанаты такого не заслуживают, что тут еще скажешь? Нам надо быть агрессивнее, но это касается не только нападающих, а всей команды. В то же время у меня нет претензий к тому, как игроки выкладываются на поле, - цитирует слова Индзаги  fcinter1908.it.

«Интер» потерпел уже три поражения кряду в чемпионате. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Симоне Индзаги
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