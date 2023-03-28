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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» не заинтересован в Себальосе, приоритет клуба – Софьян Амрабат

28 Марта 2023 • 15:19 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Мадридский «Атлетико» не намерен следующим летом приглашать в команду полузащитника «Реала» Дани Себальоса, даже если испанец станет свободным агентом по истечению контракта.

По информации от Marca, приоритетом для команды Диего Симеоне является полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, который стал одним из главных открытий прошедшего чемпионата мира в Катаре.

Ранее Амрабата пыталась заполучить каталонская «Барселона», но финансовое положение не позволило «сине-гранатовым» оформить сделку.

У Себальоса также есть вариант с продолжением карьеры в своей бывшей команде – «Бетисе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Фиорентина Дани Себальос Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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