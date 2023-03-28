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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» начал переговоры с де Дзерби слухи

28 Марта 2023 • 16:24 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Симоне Индзаги может покинуть должность главного тренера «Интера» по завершению нынешнего сезона. Определяющим для специалиста должен стать апрель, в течение которого «нерадзурри» проведут ряд важных матчей.

Как сообщает Corriere dello Sport, в «Интере» уже сейчас готовятся к возможному уходу Индзаги. Клуб даже начал переговоры с Роберто де Дзерби, ныне работающим в «Брайтоне». В контракте итальянца есть опция выкупа за 8-10 миллионов евро, которой «нерадзурри» могут воспользоваться. Ещё 10 миллионов евро клубу придётся выплатить Индзаги, если контракт с ним всё же будет расторгнут.

Добавим, что «Интер» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Роберто де Дзерби
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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