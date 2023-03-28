Симоне Индзаги может покинуть должность главного тренера «Интера» по завершению нынешнего сезона. Определяющим для специалиста должен стать апрель, в течение которого «нерадзурри» проведут ряд важных матчей.

Как сообщает Corriere dello Sport, в «Интере» уже сейчас готовятся к возможному уходу Индзаги. Клуб даже начал переговоры с Роберто де Дзерби, ныне работающим в «Брайтоне». В контракте итальянца есть опция выкупа за 8-10 миллионов евро, которой «нерадзурри» могут воспользоваться. Ещё 10 миллионов евро клубу придётся выплатить Индзаги, если контракт с ним всё же будет расторгнут.

Добавим, что «Интер» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.