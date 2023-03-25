Миланский «Интер» летом хочет подписать Месси

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси ближайшим летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Серхио Гонсалеса, в услугах аргентинского хавбека заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» летом попробуют заполучить семикратного обладателя «Золотого мяча» на правах свободного агента. Пока неизвестно, насколько заинтересован в этом трансфере будет сам Месси, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ».

В возвращении Месси сейчас заинтересована каталонская «Барселона», но у «сине-гранатовых» мало шансов на сделку из-за больших проблем с зарплатной ведомостью.