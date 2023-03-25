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Чемпионат Италии. Серия А

Миланский «Интер» летом хочет подписать Месси

25 Марта 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси ближайшим летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Серхио Гонсалеса, в услугах аргентинского хавбека заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» летом попробуют заполучить семикратного обладателя «Золотого мяча» на правах свободного агента. Пока неизвестно, насколько заинтересован в этом трансфере будет сам Месси, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ».

В возвращении Месси сейчас заинтересована каталонская «Барселона», но у «сине-гранатовых» мало шансов на сделку из-за больших проблем с зарплатной ведомостью.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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InterSan
25 Марта 2023 в 18:25
Убили......Месси с зарплатой в 30-40 млн, в Интер, в котором нет финансов, интересно посмотреть на похороны клуба.
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