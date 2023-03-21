Белланова не впечатлил Индзаги, «Интер» не будет выкупать игрока

Защитник миланского «Интера» Рауль Белланова, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. В нынешней кампании игрок выступает за «нерадзурри» на правах аренды из «Кальяри».

По информации от La Gazzetta dello Sport, фуллбек не впечатлил главного тренера Симоне Индзаги в нынешнем сезоне. Если основной правый защитник Дензел Дюмфрис недоступен на конкретный матч, Индзаги предпочитает ставить на его место Маттео Дармиана, а не Белланову.

22-летний Белланова в нынешнем сезоне 11 раз выходил на поле в составе «Интера» в итальянской Серии А. В этих матчах воспитанник «Милана» не отметился ни одним результативным действием.