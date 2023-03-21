Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр покинул расположение сборной Словакии из-за травмы. По информации от журналиста Даниэле Мари, в среду словак вернётся в расположение «Интера», чтобы продолжить восстановление после травмы.

Повреждение Шкриньяра оказалось слишком серьёзным, чтобы позволить ему сыграть в ближайших матчах сборной Словакии. «Интер» надеется, что Милан восстановится к матчу ближайшего тура итальянской Серии А.

Шкриньяр в нынешнем сезоне отметился провёл 21 матч в чемпионате Италии, де не отметился ни одним результативным действием. В конце сезона словак покинет «Интер» и подпишет контракт с «ПСЖ».