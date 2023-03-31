«Интер» не может договориться с Бастони, клуб уже нашёл потенциального сменщика

«Интер» по-прежнему не может согласовать условия нового контракта с центральным защитником Алессандро Бастони.

Действующий договор 23-летнего футболиста с «нерадзурри» истекает после завершения следующего сезона. Сам Бастони хотел бы продолжить выступления в «Интере», однако договориться о новом контракте стороны пока не могут. По информации La Gazzetta dello Sport, в миланском клубе уже определились с потенциальной заменой – речь о Джорджо Скальвини из «Аталанты». В случае необходимости боссы «Интера» сделают всё возможное для подписания 19-летнего игрока.

Трансферная стоимость Джорджо Скальвини оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.