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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не может договориться с Бастони, клуб уже нашёл потенциального сменщика

31 Марта 2023 • 21:28 Комментировать
Кремонезе
...
Аталанта
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Через 17 ч. 26 мин.

«Интер» по-прежнему не может согласовать условия нового контракта с центральным защитником Алессандро Бастони.

Действующий договор 23-летнего футболиста с «нерадзурри» истекает после завершения следующего сезона. Сам Бастони хотел бы продолжить выступления в «Интере», однако договориться о новом контракте стороны пока не могут. По информации La Gazzetta dello Sport, в миланском клубе уже определились с потенциальной заменой – речь о Джорджо Скальвини из «Аталанты». В случае необходимости боссы «Интера» сделают всё возможное для подписания 19-летнего игрока.

Трансферная стоимость Джорджо Скальвини оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Алессандро Бастони Джорджо Скальвини трансферы футбола - лето 2023
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КРЕМОНЕЗЕ АТАЛАНТА
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