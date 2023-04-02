Итальяно: «Прекрасный матч против отличного соперника»

В двадцать восьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» сумела побить «Интер», причем это случилось на домашнем стадионе миланского клуба. Выступлением своих подопечных очень доволен Винченцо Итальяно - наставник «Фиорентины».

- Возвращение после перерыва - всегда в некоторой степени неизвестность, не знаешь, что тебя ждет. Мы провели красивый матч против сильного оппонента, создавали возможности, хотя и у соперника они были. Игра, а также три очка, делают меня счастливым, - цитирует слова Итальяно fcinter1908.it.

Напомним, что успех «Фиорентине» принес точный удар Джакомо Бонавентуры - бывшего игрока «Милана».