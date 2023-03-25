В «ПСЖ» обеспокоены проблемами Шкриньяра со спиной

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр получил травму спины.

Из-за повреждения 28-летний футболист покинул расположение сборной Словакии. Как информирует L’Equipe, за ситуацией внимательно следят в будущем клубе Шкриньяра – «Пари Сен-Жермен»: представители парижан обеспокоены частыми проблемами игрока со спиной, которые могут сказаться в будущем. В окружении словака опасаются, что из-за травмы он может больше не сыграть до конца текущего сезона.

Милан Шкриньяр покинет «Интер» в июне в качестве свободного агента, так как отказался продлевать истекающий контракт с клубом. Футболист заключил предварительный договор с «ПСЖ».