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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» не спешит возвращать Конте, клуб сфокусирован на двух других кандидатах

28 Марта 2023 • 10:21 Комментировать
Брайтон
...
Брентфорд
01.04 17:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги, скорее всего, потеряет свою работу в конце сезона. В связи с этим, команда занимается поиском нового наставника.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «Интер» в данный момент отдаёт предпочтение своему бывшему полузащитнику Тьяго Мотте, который возглавляет «Болонью». «Нерадзурри» также нравится вариант с приглашением Роберто де Дзерби, который ныне возглавляет «Брайтон» в Английской премьер-лиги.

Что касается Антонио Конте, уволенный из «Тоттенхэма» итальянец пока не входит в число приоритетных кандидатов для «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Тьяго Мотта Антонио Конте Брайтон Роберто де Дзерби
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БРАЙТОН БРЕНТФОРД
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