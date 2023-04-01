Томас Франк: «Честная ничья»

В двадцать девятом туре английского чемпионата вничью разошлись две не очень раскрученные, но очень убедительные в текущем сезоне команды - «Брайтон» и «Брентфорд». Забив друг другу по три мяча, они все-таки не смогли выявить победителя. Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал итоги матч.

- Очко заслуженное, ничья честная, но мы трижды вели в счете по ходу матча, и, хотя «Брайтон» порой выглядел лучше, мы не смотрелись как команда, которая уступает. Конечно, обычно мы обороняемся много лучше. Этот матч мы провели ниже своих стандартов, - цитирует Франка BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».