Директор «Брайтона» Барбер прокомментировал слухи об уходе де Дзерби в «Тоттенхэм»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер высказался насчёт возможного ухода главного тренера «чаек» Роберто де Дзерби в «Тоттенхэм».

«У нас определённо нет никакого желания отпускать де Дзерби в другой клуб в ближайшее время. Тем не менее, Роберто – тренер с огромным талантом, который может уйти, куда захочет», – цитирует Барбера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, де Дзерби возглавил «Брайтон» осенью, заменив ушедшего в «Челси» Грэма Поттера. У главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте в конце сезона заканчивается контракт, который вряд ли будет продлён.

Де Дзерби ранее также связывали с назначением в «Челси».