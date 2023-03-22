Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может вернуться в Серию А.

Недавно появились слухи об интересе к итальянскому специалисту со стороны «Тоттенхэма», который подыскивает замену уходящему Антонио Конте. Как информирует Football Italia, на де Дзерби также претендует «Интер». Ранее итальянская пресса уже сообщала о том, что руководство «нерадзурри» следит за успехами наставника в Англии, и теперь рулевой попал в число основных кандидатов на роль потенциального сменщика Симоне Индзаги.

Роберто де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре прошлого года. Его контракт с «чайками» рассчитан до конца сезона 2025/26.