Директор «Брайтона» Барбер: «Митома летом будет в центре внимания топ-клубов»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер дал понять, что клуб готов к продаже вингера Каору Митомы следующим летом. 25-летний японец привлекает внимание многих грандов.

«За ним очень увлекательно наблюдать, он напоминает олдскульных вингеров. Это очередной игрок, который следующим летом будет находиться в центре внимания топ-клубов. Мы понимаем это и готовимся ко всему», – цитирует Барбера журналист Фабрицио Романо.

На счету Митомы 6 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. К японцу ранее проявляли интерес такие клубы, как лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».