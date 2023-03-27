«Брайтон» хочет сохранить Эвана Фергюсона ещё на один сезон

«Брайтон» хотел бы сохранить своего форварда Эвана Фергюсона, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, 18-летний форвард находится на радаре «красных дьяволов», но «чайки» хотят сохранить ирландца хотя бы ещё на один сезон.

Сам Фергюсон тоже не горит желанием уходить. Футболист счастлив в «Брайтоне» и считает эту команду идеальным местом для своего дальнейшего прогресса. Отсутствие стремления от самого игрока делает трансфер в «Манчестер Юнайтед» очень сложным.

Фергюсон в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и двумя ассистами.