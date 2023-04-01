«Брайтон» спас ничью в голевой перестрелке с «Брентфордом»

«Брайтон» и «Брентфорд» провели самый результативный матч 29-го тура АПЛ. Хозяева поля постоянно контролировали мяч и нанесли под два десятка ударов, но все время вынуждены были отыгрываться и в итоге едва не уступили (2:3), пропустив после ударов Понтуса Янссона, Айвена Тони и Итана Пиннока. У хозяев отличились Каору Митома и Данни Уэлбек. Но главное, что под занавес игры Алексис Макаллистер сравнял счет с 11-метровой отметки - 3:3.

В итоге команды набрали по очку и делят шестое место.