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«Брайтон» спас ничью в голевой перестрелке с «Брентфордом»

01 Апреля 2023 • 18:58 Комментировать
Брайтон
3:3
Брентфорд
окончен

«Брайтон» и «Брентфорд» провели самый результативный матч 29-го тура АПЛ. Хозяева поля постоянно контролировали мяч и нанесли под два десятка ударов, но все время вынуждены были отыгрываться и в итоге едва не уступили (2:3), пропустив после ударов Понтуса Янссона, Айвена Тони и Итана Пиннока. У хозяев отличились Каору Митома и Данни Уэлбек. Но главное, что под занавес игры Алексис Макаллистер сравнял счет с 11-метровой отметки - 3:3.

В итоге команды набрали по очку и делят шестое место.

Протокол игры  
Брайтон3:3Брентфорд
  10'Янссон Понтус (0:1)
(1:1) Митома Каору21'  
  22'Тони Айвен (1:2)
(2:2) Уэлбек Данни28'  
  49'Пиннок Итан (2:3)
(3:3) Макаллистер Алексис90'  
Стил ДжейсонВельтман Йоел 72' (Энсисо Хулио ( 72') Данк ЛьюисКолуилл ЛевиЭступиньян Первис 83' (Facundo Buonanotte ( 83') Кайседо МойсесМарч СоломонГросс ПаскальМакаллистер Алексис  90'Митома КаоруУэлбек Данни 83' (Ундав Дениз ( 83')
Запасные: Санчес РобертМоран ЭндрюГилмор БиллиВан Хеке Ян-ПольАйяри ЯсинУэбстер Адам
Райя ДавидЯнссон ПонтусПиннок ИтанМи БенХикки Аарон  89'Дамсгор Миккель 73' (Дасилва Джош ( 73') Норгор КристианЙенсен Матиас 85' (Годдос Саман ( 85') Генри РикоМбеумо Брайан 79' (Висса Йоан ( 79') Тони Айвен
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаШаде КевинСтевенс ФинлиСтракоша ТомасРасмуссен Мадс
01 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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