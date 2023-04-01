«Брайтон» спас ничью в голевой перестрелке с «Брентфордом»

«Брайтон» и «Брентфорд» провели самый результативный матч 29-го тура АПЛ. Хозяева поля постоянно контролировали мяч и нанесли под два десятка ударов, но все время вынуждены были отыгрываться и в итоге едва не уступили (2:3), пропустив после ударов Понтуса Янссона, Айвена Тони и Итана Пиннока. У хозяев отличились Каору Митома и Данни Уэлбек. Но главное, что под занавес игры Алексис Макаллистер сравнял счет с 11-метровой отметки - 3:3.
В итоге команды набрали по очку и делят шестое место.
Протокол игры
|10'Янссон Понтус (0:1)
|(1:1) Митома Каору21'
|22'Тони Айвен (1:2)
|(2:2) Уэлбек Данни28'
|49'Пиннок Итан (2:3)
|(3:3) Макаллистер Алексис90'
Стил Джейсон•Вельтман Йоел72' (Энсисо Хулио (72') •Данк Льюис•Колуилл Леви•Эступиньян Первис83' (Facundo Buonanotte (83') •Кайседо Мойсес•Марч Соломон•Гросс Паскаль•Макаллистер Алексис• 90'Митома Каору•Уэлбек Данни83' (Ундав Дениз (83')
Райя Давид•Янссон Понтус•Пиннок Итан•Ми Бен•Хикки Аарон• 89'Дамсгор Миккель73' (Дасилва Джош (73') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас85' (Годдос Саман (85') •Генри Рико•Мбеумо Брайан79' (Висса Йоан (79') •Тони Айвен
01 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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