Де Дзерби: «Хочу попробовать силы в новой лиге, когда завершу работу в Англии»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал о своих планах на будущее.

Итальянский специалист возглавил «чаек» в сентябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона 2025/26. Под руководством де Дзерби команда показывает впечатляющие результаты и претендует на место в еврокубках.

«Я живу футболом с 13 лет, и для меня не так важно, в каком чемпионате работать. В «Брайтон» я пришёл с опытом, который получил в других местах ранее. В будущем, когда я завершу свою работу в Англии, мне было бы интересно попробовать силу в новой стране», – рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport де Дзерби.